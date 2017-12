New Christmas  2017 and New Year Stamps

Finland

Issue Date:03.11.2017 Designer:Rudolf Koivu, design Ilkka Kärkkäinen

Hungary

Issue Date:03.11.2017 Designer:Boglárka Nádi Printer:Pátria Nyomda Zrt Process:flexographic with 2 direct colours • special edition: flexographic with 1 direct colour + gold foil Colours:2 direct colours Size:33 x 26 mm Values:HUF 120

Faroes Islands:Christmas Seals

Liechtenstein

Issue Date:13.11.2017 Designer:Eliane Schädler, Luzern Printer:Partieller UV-Glanzlack Gutenberg AG, Schaan Process:Offset 5-farbig CMYK & Deck- weiss Size:38 x 32 mm Values:0.85CHF, 1.00CHF, .50CHF, 2.00CHF

Croatia

Issue Date:21.11.2017 Designer:Orsat Franković, designer from Zagreb Printer:AKD d.o.o., Zagreb Process:Multicoloured Offsetprinting with a golden foil Colours:Multicoloured Size:29.82 x 35.50 mm Values:3.10 HRK

Jersy

Issue Date:20.11.2017 Designer:Ruth Palmer Printer:Cartor Security Printing, France Process:Four colour process offset lithography Colours:4 Colours Size:Stamp die size: 30mm deep x 40mm wide

Slovenia

Issue Date:16.11.2017 Designer:Edi Berk Printer:Sheet: Zrinski d.d., Čakovec, Croatia; Booklet: Oriental Security Printing Sollutions, Bahrain Process:OffsetColours:4 Colours

Romania

Issue Date:21.11.2017 Designer:Mihail Vamasescu Process:Offset Colours:4 Colours Size:Stamps size: 36 x 36 mm, Minisheet size: 121 x 133 mm; Block size x 2 perforated stamps: 122 x 101 mm (in the philatelic album), Block size x 2 imperforated stamps: 90 x 148 (in the philatelic mini-album) Values:2 x 1.30 Lei

New Year:Slovenia

Issue Date:16.11.2017 Designer:villa creativa Printer:Sheet: Zrinski d.d., Čakovec, Croatia; Booklet: Oriental Security Printing Sollutions, Bahrain Process:Offset Colours:4 Colours