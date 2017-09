New Stamps from Belgium

Kinky and Cosy Under Pressure

Issue Date: 21.08.2017 Designer: NIX (Marnix Verduyn) Printer: Stamps Production Belgium Process: Offset Colours: 4 Size: 144mm x 166mm Values: € 7,40

Train Design

Issue Date: 21.08.2017 Designer: Kris Maes Illustrator: Guillaume Broux (Engraving) Printer: Stamps Production Belgium Process: Combined photo-and rotogravure Colours: 4 Size: 205mm x 155mm Values: € 7,40

Sea Life in Danger

Issue Date: 21.08.2017 Designer: Kris Maes Printer: Stamps Production Belgium Process: Offset Colours: 4 Size: 194 x 250 mm Values: €5,65

Bicentenary of Universities of Ghent and Liège

Issue Date: 21.08.2017 Designer: Valérie Paul Illustrator: Guillaume Broux (Engraving) Printer: Stamps Production Belgium Process: Combined photo-and rotogravure Colours: 4 Size: 111mm x 150mm Values: € 8,10

Mourning Stamp

Issue Date: 21.08.2017 Designer: Bart Van Leuven & Wim Vandersleyen Printer: Stamps Production Belgium Process: Offset Colours: 4 Values: € 7,40